105 gündür kayıp Selin için özel ekip kuruldu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde annesinin evinden babasına gittiğini söyleyerek çıkan Selin Öztürk'ten (22), 105 gündür haber alınamıyor. Cinayet şüphesiyle devam eden soruşturma kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş ekiplerinden oluşan özel ekip kuruldu. Polis, incelemesini sürdürüyor.

Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın evinde kalan Selin Öztürk, 16 Nisan'da "Babama gidiyorum, duş alıp geleceğim" diyerek evden çıktı. Eve dönmeyen kızına ulaşamayan Yeliz Karalar, polise kayıp ihbarında bulundu. Anne Karalar'ın başvurusu üzerine polis ekipleri Selin Öztürk'ün bulunması için çalışma başlattı. Sürdürülen çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Polis, Selin'in öldürülmüş olabileceği ihtimali soruşturmayı derinleştirdi. 105 gündür hiçbir izine rastlanılmayan Selin Öztürk için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş ekiplerinden oluşan özel ekip kuruldu. Şüpheli kişilerin ifadesine başvuran ekip, çalışmasını derinlemesine sürdürüyor.