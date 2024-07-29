Turgutluspor'da sessizlik bitti; hazırlıklar yarın başlıyor

Futbolda yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta mücadele edecek olan Turgutluspor, yarın altyapı ağırlıklı oyuncularla sahaya inecek. Geçen sezonki kadrosu çok büyük oranda dağılıp henüz adım atmayan kırmızı-siyahlılar, 7 Temmuz'da gerçekleşen genel kurul sonrası görev bölümünü yaptı. Buna göre yine Gökhan Akın’ın başkanlığındaki yönetimde başkanvekili İsmet Türker, Asbaşkan Ercan Hızal, altyapı sorumlusu Hüseyin Yasak, muhasip Hasan Örge, Basın Sözcüsü Murat Duran, Futbol Şube Sorumlusu Fahrettin Solmaz, Genel Sekreter Selçuk Akın, Taraftar Sorumlusu Aydın Temel oldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve yönetim, kulüpteki gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutluspor’un şanına yakışır bir şekilde bundan sonraki süreç için çalışmalar yaptık. Şirketleşme ve yol arkadaşlığı için bir uzlaşma sağladık. Artık yeni yönetimimizle ve sistemimizle şanına yakışır yere getirmek için çalışıyoruz. Herkesin inanması lazım. Biz hep birlikte başaracağız. Turgutlulu iş adamlarından, basından, taraftar gruplarından destek bekliyoruz. Yalnız başına başarılabilecek bir olay değil. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek Turgutluspor’u başarılı noktalara çıkarmak için gayret göstereceğiz. Hep birlikte olalım. Bu çağrım tüm Turgutlu’ya. Siyaset artık futbola bulaşmamalı. Turgutluspor, siyaset üstü bir kulüptür. Destek vermek isteyen, seçim öncesi atıp tutan tüm belediye başkan adaylarını, siyasileri davet ediyorum. Gelsinler, bu çuvalı hep beraber kaldıralım" dedi.