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        Manisa'da 1 kişinin öldüğü, 2 aile arasında çıkan kavganın yeni görüntüler ortaya çıktı

        MANİSA'da2 aile arasında çıkan, İsmail Sönmez'in (45) öldüğü, olaydan sonra 2 kişinin de tutuklandığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:14 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:20
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        Manisa'da 1 kişinin öldüğü, 2 aile arasında çıkan kavganın yeni görüntüler ortaya çıktı
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        MANİSA'da2 aile arasında çıkan, İsmail Sönmez'in (45) öldüğü, olaydan sonra 2 kişinin de tutuklandığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Olay, 25 Temmuz saat 17.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; olayın 1 gün öncesinde akşam saatlerinde mahalledeki okul bahçesine kurulan portatif yüzme havuzunda çocuklar arasında çıkan tartışmaya aile bireyleri de karışınca taraflar arasında husumet oluştu. Sevimli ve Sönmez aileleri arasındaki gerginlik sonraki gün de devam etti. Sevimli ailesinden kalabalık bir grup, Sönmez ailesinin yaşadığı apartmana giderek hakaretlerde bulunup, oturdukları dairelere taş fırlattı.

        POLİSİN GÖRÜNCE KAÇTILAR

        Sönmez ailesinin de aşağıya inmesiyle apartmanın bahçesinde kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında Sevimli ailesinden birinin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yere düşen İsmail Sönmez, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin gelmesi ile Sevimli ailesinin bireyleri, olay yerinden kaçtı. Bu arada otomobille çarptıktan sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan İsmail Sönmez, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sönmez, kurtarılamadı.

        Olay yerinde yapılan incelemede; Sönmez ailesinin yaşadığı apartmandaki dairelerin camlarının kırıldığı görülürken, binada kurşun izlerine rastlanıldı.

        2 KİŞİ TUTUKLANDI

        Olay sonrası kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatan polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen A.S. (43), S.S. (40), Ö.S. (30), Şefik Sevimli (39) ve Şevket Sevimli'yi (43) gözaltına aldı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.S., S.S. ve Ö.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şefik Sevimli ve Şevket Sevimli kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÇIKARDIĞI SİLAHI BİR KADINA VERDİ

        Olaya dair yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Sevimli ailesi fertlerinin ellerindeki sopa ve silahla Sönmez ailesinin yaşadığı apartman önüne gelip, saldırmaları yer alıyor. Sevimli ailesini fertlerinin apartmana girmeye çalıştıkları sırada, mahalle sakinlerinin araya girdikleri de görüldü. Öte yandan aynı görüntülerde bir kişinin, belinden çıkardığı silahı saklaması için bir kadına verdiği görüldü.

        POLİSİN MAHALLEDEKİ NÖBETİ SÜRÜYOR

        Olayın yaşandığı andan itibaren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede aldığı geniş çaplı güvenlik önlemini sürdürüyor. Mahalledeki polis nöbetinin devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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