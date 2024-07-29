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        Manisa potada hareketlendi

        Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren mücadele edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kulübün yeni yatırımcılara devrolmasının ardından sessizlik bozuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 14:07 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:07
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        Manisa potada hareketlendi
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        Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren mücadele edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kulübün yeni yatırımcılara devrolmasının ardından sessizlik bozuldu.

        Yeni sezonda Manisa Basketbol adını alacak kulüpte genel menajerliğe Erkan Hacıoğlu getirildi. İlk yabancı takviyesini de yapan Manisa ekibi Litvanyalı uzun Martynas Echodas’ı kadrosuna kattı. 27 yaşında, 2.06 boyundaki pivot geçen sezon ülkesinde Rytas formasıyla ligde 12.0 sayı, 6.9 ribaund, 0.8 asist, 1.0 blok, Şampiyonlar Ligi'nde 12.1 sayı, 6.7 ribaund, 0.8 asist, 0.6 blok üretti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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