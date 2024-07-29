Manisa potada hareketlendi

Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren mücadele edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kulübün yeni yatırımcılara devrolmasının ardından sessizlik bozuldu.

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