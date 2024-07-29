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        Manisa'da orman yangını (2)

        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 23:10 Güncelleme: 29.07.2024 - 23:10
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        Manisa'da orman yangını (2)
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        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 17.55 sıralarında çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal

        aracı, 1 dozer ve 4 yer ekibinin müdahalesi sonucu 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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