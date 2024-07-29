Manisa'da orman yangını (2)
4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 17.
4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 17.55 sıralarında çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal
aracı, 1 dozer ve 4 yer ekibinin müdahalesi sonucu 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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