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        Manisa FK'da Graovac gitti

        Futbolda 1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi Manisa FK, yabancılardan Daniel Graovac'la yollarını resmen ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:31 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:35
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        Manisa FK'da Graovac gitti
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        Futbolda 1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi Manisa FK, yabancılardan Daniel Graovac'la yollarını resmen ayırdı.

        Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon 27 maçta forma giyen 30 yaşındaki Bosna Hersekli stoperle ilgili, "Futbolcumuz Daniel Graovac ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Daniel Graovac’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

        Yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Manisa FK, Abant Gölü Milli Parkı'nda kahvaltı yaparak stres attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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