Manisa'da kayıp Alzheimer hastası 11 gündür aranıyor

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'dan (74), 11 gündür haber alınamıyor. Jandarmanın yaptığı kamera incelemesinde son olarak bir tarlaya girdiği görülen Turhan'ın büyük oğlu Süleyman Turhan, babasını görenlerin en yakın güvenlik birimine haber vermelerini istedi.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 20 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında evden çıkan evli, 6 çocuk babası Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan, bir daha geri dönmedi. Turhan'ın yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik ve Mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden Turhan'ın en son Muradiye Pazar Yeri'nin arkasındaki tarlada görüldüğü tespit edildi. Turhan'ın bulunması için bu çevrede arama çalışma başlatıldı. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramalardan henüz bir sonuç alınamadı. Turhan, 11 gündür her yerde aranırken, ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.