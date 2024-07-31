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        Manisa'da kayıp Alzheimer hastası 11 gündür aranıyor

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'dan (74), 11 gündür haber alınamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 12:17 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:20
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        Manisa'da kayıp Alzheimer hastası 11 gündür aranıyor
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        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'dan (74), 11 gündür haber alınamıyor. Jandarmanın yaptığı kamera incelemesinde son olarak bir tarlaya girdiği görülen Turhan'ın büyük oğlu Süleyman Turhan, babasını görenlerin en yakın güvenlik birimine haber vermelerini istedi.

        Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 20 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında evden çıkan evli, 6 çocuk babası Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan, bir daha geri dönmedi. Turhan'ın yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik ve Mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden Turhan'ın en son Muradiye Pazar Yeri'nin arkasındaki tarlada görüldüğü tespit edildi. Turhan'ın bulunması için bu çevrede arama çalışma başlatıldı. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramalardan henüz bir sonuç alınamadı. Turhan, 11 gündür her yerde aranırken, ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

        'GECELERİ UYUYAMIYORUZ ARTIK'

        Turhan'ın daha önce de farklı zamanlarda iki defa ortadan kaybolduğunu ve aynı gün içinde bulunduğu belirten büyük oğlu Süleyman Turhan (52), "En son 20 Temmuz günü 13.35 sıralarında evden çıkışı var. Yaptığımız kamera incelemelerinde belli noktalarda gördük ama sonuna kadar takip edemedik. 2 ve 3'üncü gün jandarma ekipleriyle arama yaptık ama bir sonuca ulaşamadık. Yeniden bir kamera incelemesi yapıldı. En son Muradiye Mahallesi'ndeki pazar yerinin arka bölgesindeki araziye girdiği görülüyor. Burada yeni bir arama yapıldı. Tekrar başka bir bölgeden geri dönüp şehrin içine girip, girmediğini araştırıyoruz. Kısa zamanda bulmayı umut ediyoruz. Bizim için çok zor bir süreç. Arazide kimsenin görmediği bir noktada olduğu düşüncesindeyim. Çünkü şehir içinde olsa mutlaka temas ya da ihbar olurdu. 7/24 bulunması için çalışıyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz artık. Onu bulmadan zaten yaşayamayız. Kendisini görenlerin en yakın güvenlik birimine haber vermesini istiyoruz" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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