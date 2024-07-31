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        Zeytinlikte ölü bulundu

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Mustafa Yener (64) çadırının olduğu zeytinlikte ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:05
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        Zeytinlikte ölü bulundu
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        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Mustafa Yener (64) çadırının olduğu zeytinlikte ölü olarak bulundu.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Buradaki zeytinlikte hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, hareketsiz yatanın Mustafa Yener olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp veya kesici alet izi bulunmayan 2 çocuk babası Yener'in cansız bedeni, inceleme sonrası adli tıp morguna kaldırıldı. Yener'in 15 sene önce eşinden boşandığı ve zeytinlikteki çadırda kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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