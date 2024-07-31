Manisa'da plastik fabrikasında yangın (2)

Manisa Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında elektrik kontağından çıkan yangında, gökyüzüne yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. Alevlere Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Manisa ve Muradiye organize sanayi bölgesi itfaiyecileri de müdahale etti. Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Fabrikada yaklaşık 150 milyon liralık zarar meydana geldiği bildirildi.

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