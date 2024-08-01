Turgutluspor Ömer Kaplan'a emanet

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi çalışmalara geç de olsa başlayan Turgutluspor, teknik direktörlük görevi için daha önce prensipte anlaşmaya vardığı eski oyuncusu Ömer Kaplan ile sözleşme imzaladı. Sportif Direktör Mehmet Ceyhun'un katılımıyla kulüp binasında düzenlenen imza töreninde, Ömer Kaplan gelecek yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Turgutlu'ya teknik direktör olarak geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Ömer Kaplan, "Turgutluspor benim yuvam. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Güzel bir takım oluşturarak sezona iyi hazırlanmayı hedefliyoruz. Hep birlikte hareket ederek başarılı bir sezon geçirmeyi istiyoruz. Bana güvenenleri mahcup etmemek için elimizden geleni yapacağız" dedi.