Manisa Basketbol'da Yunus da tamam

BASKETBOLSüper Ligi'nde kulübün devir işlemleri tamamlandıktan sonra transfere başlayan Manisa Basketbol, Aliağa Petkimspor'dan Yunus Emre Sonsırma ile prensipte anlaştı. Süper Lig'de birçok kulübün formasını giyen 32 yaşında, 1.92 boyundaki guard geçen sezon Petkim'de 27 maçta 8.3 sayı, 2.9 ribaund, 3.7 asist ortalamasıyla görev yaptı.

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