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        Manisa FK'da Ramirez ve Osuji imzayı attı

        1'inci Lig'deki Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, transferde daha önce prensipte anlaştığı İspanyol 10 numara Dani Ramirez'in yanı sıra Nijeryalı kanat oyuncusu Bede Osuji'yle sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:36 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:40
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        Manisa FK'da Ramirez ve Osuji imzayı attı
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        1'inci Lig'deki Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, transferde daha önce prensipte anlaştığı İspanyol 10 numara Dani Ramirez'in yanı sıra Nijeryalı kanat oyuncusu Bede Osuji'yle sözleşme imzaladı.

        Geçen sezon Polonya'nın LSK Lodz takımında 32 maçta 9 gol atan 32 yaşındaki Ramirez, kariyerinde Real Madrid B, Valencia B, Getafe B, Internacional Madrid, Stomil Olsztyn, Lech Poznan, Zulte Waregem takımlarında oynadı. 28 yaşındaki Osuji ise Gorica, Brda, Tolmin, Hapoel Ra'anana takımlarının yanı sıra geçen sezon Slovenya'da Koper formasını giydi. İki futbolcu da 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına siyah-beyazlılara imza attı.

        Manisa ekibi transferde daha önce golcü Kwasi Wriedt, sol kanat Moryka Fofana ve sağ bek Yusuf Talum'u almıştı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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