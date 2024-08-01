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        Manisa'da balık yemi fabrikasında yangın

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde balık yemi fabrikasının silosunda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:42 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:45
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        Manisa'da balık yemi fabrikasında yangın
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        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde balık yemi fabrikasının silosunda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.

        Çepnidere Kavşağı yakınlarında faaliyet gösteren balık yemi fabrikasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın yem silosunda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangından yükselen dumanları fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını 1 saatte söndürdü. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, ekiplerin yaptığı kontrollerde tehlikeli bir durumun olmadığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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