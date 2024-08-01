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        Yol kenarındaki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yol kenarındaki dut ağacına çarpan motosikletin sürücüsü Soner Soy (19) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 21:36 Güncelleme: 01.08.2024 - 21:45
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        Yol kenarındaki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yol kenarındaki dut ağacına çarpan motosikletin sürücüsü Soner Soy (19) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Kabazlı - Köseali Mahallesi yolunda meydana geldi. Köseali Mahallesi istikametine giden Soner Soy yönetimindeki 45 AJF 422 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dut ağacına çarptı. Kazada devrilen motosikletten savrulan Soy ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Soner Soy, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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