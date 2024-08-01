Yol kenarındaki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yol kenarındaki dut ağacına çarpan motosikletin sürücüsü Soner Soy (19) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Kabazlı - Köseali Mahallesi yolunda meydana geldi. Köseali Mahallesi istikametine giden Soner Soy yönetimindeki 45 AJF 422 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dut ağacına çarptı. Kazada devrilen motosikletten savrulan Soy ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Soner Soy, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.