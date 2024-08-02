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        Kayıp Alzheimer hastasını arama çalışmaları, kamera görüntülerinin tekrar incelenmesiyle yeniden başladı

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde evden çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'ı (74) arama çalışmaları, bölgedeki güvenlik kameralarını tekrar incelenmesinin ardından bölgeden ayrılmadığı tespit edildiği için yeniden başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:00 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:05
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        Kayıp Alzheimer hastasını arama çalışmaları, kamera görüntülerinin tekrar incelenmesiyle yeniden başladı
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        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde evden çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'ı (74) arama çalışmaları, bölgedeki güvenlik kameralarını tekrar incelenmesinin ardından bölgeden ayrılmadığı tespit edildiği için yeniden başlatıldı. Arama çalışmalarına katılan Turhan'ın oğlu Hidayet Turhan (48), "Halen daha ümidimizi kaybetmedik" dedi.

        Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 20 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında evden çıkan evli, 6 çocuk babası Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan, bir daha geri dönmedi. Turhan'ın yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden Turhan'ın en son Muradiye Pazar Yeri'nin arkasındaki tarlada görüldüğü tespit edildi. Turhan'ın bulunması için jandarma tarafından bu bölgede arama çalışma başlatıldı. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Derneği (AKUT), jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramalardan sonuç alınamayınca çalışmaları 31 Temmuz akşamı ara verildi.

        İHA VE BOT DA KULLANILDI

        Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını tekrar inceleyerek Turhan'ın bölgeden ayrılmadığını tespit etti. Arama kurtarma çalışmaları bugün yeniden başlatıldı. Karadan yapılan çalışmalara İnsansız Hava Aracı (İHA) ile destek olundu, botla Gediz Nehri de tarandı. Yapılan aramalardan henüz bir sonuç alınamadı. Arama çalışmaların katılan Turhan'ın oğlu Hidayet Turhan, "Babamızı 20 Temmuz'da kaybettik. 20 Temmuz'dan beridir halen daha arıyoruz. Sağ olarak bulma ümidi içerisindeyiz. Halen daha ümidimizi kaybetmedik. Çünkü bu bölge meyve-sebzelerin çok olduğu bir bölge. Devletin tüm kurumlarıyla birlikte arıyoruz. İnsanların görmeleri halinde bize bildirmelerini istiyoruz. Diyecek kelime bulamıyorum. Geçen zamandan dolayı ümidimiz azaldı ama halen daha ümitliyiz" diye konuştu.

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