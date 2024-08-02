Kayıp Alzheimer hastasını arama çalışmaları, kamera görüntülerinin tekrar incelenmesiyle yeniden başladı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde evden çıktıktan sonra bir daha eve dönmeyen Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'ı (74) arama çalışmaları, bölgedeki güvenlik kameralarını tekrar incelenmesinin ardından bölgeden ayrılmadığı tespit edildiği için yeniden başlatıldı. Arama çalışmalarına katılan Turhan'ın oğlu Hidayet Turhan (48), "Halen daha ümidimizi kaybetmedik" dedi.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 20 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında evden çıkan evli, 6 çocuk babası Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan, bir daha geri dönmedi. Turhan'ın yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden Turhan'ın en son Muradiye Pazar Yeri'nin arkasındaki tarlada görüldüğü tespit edildi. Turhan'ın bulunması için jandarma tarafından bu bölgede arama çalışma başlatıldı. Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Derneği (AKUT), jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramalardan sonuç alınamayınca çalışmaları 31 Temmuz akşamı ara verildi.