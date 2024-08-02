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        Manisa FK'da sıra Alperen'de

        1'inci Lig'de sezonun başlamasına 1 hafta kala transferde atağa kalkıp İspanyol 10 numara Dani Ramirez ve Nijeryalı kanat oyuncusu Bede Osuji'yle sözleşme imzalayan Manisa Futbol Kulübü eski kalecisi Alperen Uysal'ı da yuvaya döndürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:27 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:30
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        Manisa FK'da sıra Alperen'de
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        1'inci Lig'de sezonun başlamasına 1 hafta kala transferde atağa kalkıp İspanyol 10 numara Dani Ramirez ve Nijeryalı kanat oyuncusu Bede Osuji'yle sözleşme imzalayan Manisa Futbol Kulübü eski kalecisi Alperen Uysal'ı da yuvaya döndürüyor. Şimdiye kadar 5 transfer yapan siyah-beyazlı ekibin 30 yaşındaki file bekçisiyle söz kestiği öğrenildi. Geçen sezon ilk yarıda ve ikinci yarının başında 21 maçta Manisa FK kalesini koruyan, ardından ara transferin sonunda Şanlıurfaspor'a giden kaleci imza atacak. Manisa FK'da sezon öncesi Bolu kampı da sona erdi. Manisa ekibi pazartesi gününden itibaren tesislerinde yeniden çalışmalara başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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