Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Kaza, İzmir- Ankara E 96 kara yolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Cevdet Gaga'nın kontrolünü yitirdiği 45 VM 905 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Cevdet ve Fahriye Gaga'nın öldüğü belirlendi. Çiftin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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