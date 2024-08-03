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        Turgutluspor'dan ayrılan Zekeriya Bursaspor'da

        TFF3'üncü Lig temsilcisi Turgutluspor'da geçen sezon başarılı bir performans sergileyen kaleci Zekeriya Topayan, yeni sezon öncesi ligin iddialı ekiplerinden Bursaspor'a transfer oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 12:02 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:02
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        Turgutluspor'dan ayrılan Zekeriya Bursaspor'da
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        TFF3'üncü Lig temsilcisi Turgutluspor'da geçen sezon başarılı bir performans sergileyen kaleci Zekeriya Topayan, yeni sezon öncesi ligin iddialı ekiplerinden Bursaspor'a transfer oldu. Kırmızı-siyahlı kulüple kontratı sona erdikten sonra yuvadan uçan 35 yaşındaki file bekçisi yeni sezonda memleketinin takımı Bursaspor'un başarısı için ter dökecek. Kaleci Zekeriya geçen sezon Play-Off'ta elenme üzüntüsü yaşayan Turgutluspor'da 28 karşılaşmada kaleyi korudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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