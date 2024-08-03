Turgutluspor'dan ayrılan Zekeriya Bursaspor'da

TFF3'üncü Lig temsilcisi Turgutluspor'da geçen sezon başarılı bir performans sergileyen kaleci Zekeriya Topayan, yeni sezon öncesi ligin iddialı ekiplerinden Bursaspor'a transfer oldu. Kırmızı-siyahlı kulüple kontratı sona erdikten sonra yuvadan uçan 35 yaşındaki file bekçisi yeni sezonda memleketinin takımı Bursaspor'un başarısı için ter dökecek. Kaleci Zekeriya geçen sezon Play-Off'ta elenme üzüntüsü yaşayan Turgutluspor'da 28 karşılaşmada kaleyi korudu.

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