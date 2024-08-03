Bakan Yumaklı: 139 milyon tonluk bitkisel üretim yaparak önemli bir rekora daha imza attık

TARIM ve Orman Bakanlı İbrahim Yumaklı, "2023 yılında 139 milyon tonluk bitkisel üretim yaparak önemli bir rekora daha imza attık. Ülkemizi, dünyada bitkisel ürün üretiminde 12'nci sıraya, sebze üretiminde 6'ncı sıraya ve meyve üretiminde ise 4'üncü sıraya yükselttik" dedi.

Tarım Kredi Grubu, TARKİM Bitki Koruma bünyesinde 'Bitki Koruma Ürünleri Üretim Tesisleri Temel Atma Töreni' düzenledi. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Bakan İbrahim Yumaklı, 69 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'da 1, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldıklarını belirtti. Bakan Yumaklı, "Ülkemizin tarımsal ürün zenginliğini halkımızın hizmetine sunmak için son 22 yıldır sektöre destekler sağlıyor ve yatırımlar yapıyoruz. Bu sayede tarımsal üretimde Cumhuriyet rekorlarını her geçen yıl tazeliyoruz. 2023 yılında 139 milyon tonluk bitkisel üretim yaparak önemli bir rekora daha imza attık" ifadelerini kullandı.

'ÜLKE EKONOMİMİZE 31 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLIYORUZ' Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: Ülkemizi, dünyada bitkisel ürün üretiminde 12'nci sıraya, sebze üretiminde 6'ncı sıraya ve meyve üretiminde ise 4'üncü sıraya yükselttik. Türkiye; fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva ve keçiboynuzu üretiminde dünyada 1, kavun, karpuz, hıyar, pırasa, zeytin, mandalina ve elma üretiminde dünyada 2, Antep fıstığı, çilek, nohut ve domates üretiminde dünyada 3'üncü sıradadır. 85 milyon nüfusumuzun ve 60 milyona yaklaşan turistin gıda ihtiyacını sorunsuz karşılıyoruz. Bununla birlikte 212 ülke ve bölgeye 2 bin 220 çeşit tarımsal ürün ihracatı yaparak, ülke ekonomimize 31 milyar dolar katkı sağlıyoruz. İşte bu başarıda çiftçimizden mühendisimize, bilim insanlarımızdan sanayicimize kadar birçok kişinin emek ve gayreti var."

'ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALIYORUZ' Bu başarıları sahada elde etmenin kolay olmadığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Tarımsal üretimi doğal şartlarda yaptığımız için birçok risk faktörüne karşı onları koruma altına almamız gerekiyor. Bunlardan biri de bitki hastalığı ve zararlılarıdır. Dünyada ve ülkemizde değişen iklim şartları nedeniyle bitkisel ürünlere bulaşan zararlı organizmalar her yıl artış trendinde. Bitkisel üretimde büyük kayıplara yol açan zararlılara karşı önemli mücadele veriyoruz. Çiftçimizin alın teri ve emeğini korumak için bu konu bizim için hayati önemde. Tarladan sofraya kadar gıda zincirinin bütün aşamasına yönelik politikalar üreterek, gerekli denetim ve kontrolleri yapıyoruz. Ülkeye yeni giren karantina zararlılarının temiz bölgelere bulaşma ve yayılmasını önleyici tedbirler alıyoruz. Doğrudan tarla, bağ, bahçe, sera gibi birincil üretim alanlarında hasat öncesi pestisit denetimi yapıyoruz. Yurt dışından geri dönen ürünlerin kontrolünü artık sınırda yapıyoruz. İnsan sağlığına yönelik risk taşıyan ürünleri ülkemize girmeden sınırda imha ediyoruz" dedi.

'223 AKTİF MADDENİN KULLANIMINI SONLANDIRDIK' Yanlış kullanımın önüne geçmek için eğitim ve denetim faaliyetleri yürüttüklerini dile getiren Bakan Yumaklı, "Bitki koruma ürünlerinin kayıt, tescil ve izinleri ile ithalat ve ihracatında, yani tüm aşamalarında izliyor ve denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kontrol ve denetimlerimizin etkinliği acısından Bitki Sağlığı Kayıt Sistemi, Bitki Pasaportu Kayıt Sistemi, Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi, İlaç Takip Sistemi gibi birçok elektronik kayıt sistemini hayata geçirdik. Bitki koruma ürünü bayilerinin eğitim, sınav, denetim ve standartlarının oluşturulmasını organize ediyoruz. Kalıntıyla biyolojik ve biyoteknik mücadele gibi alternatif mücadele metotlarının yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz. Şu ana kadar 223 aktif maddenin insan, hayvan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkileri nedeniyle kullanımını sonlandırdık. Bu hafta 1 aktif maddenin daha kullanımını daha yasakladık" dedi.

'6 BİN 413 ADET BİTKİ KORUMA ÜRÜN SATIŞ YERİ DENETLENDİ' Denetimlerin sürdüğüne dikkati çeken Bakan Yumaklı, "Ayrıca, yıl boyunca yaptığımız rutin denetimlere ilaveten, geçtiğimiz üç hafta boyunca eş zamanlı olarak bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılara denetim gerçekleştirdik. Ekiplerimiz tarafından 6 bin 413 adet bitki koruma ürün satış yeri denetlendi. 179'una idari yaptırım cezası uygulandı. Kalıntının önlenmesi, güvenilir gıdaya erişim ve bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun satışı ve kullanımı için denetim faaliyetlerimiz hız kesmeden sürecek. Bugün, ülkemizde sayısı 59 olan bitki koruma ürünleri üretim tesislerine bir yenisini daha eklemek için bir araya geldik. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin iştiraki olan TARKİM, bu alanda dünya standartlarında teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor. Temelini attığımız bu tesis, bitki koruma ürünlerinde yerli üretimin artması ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından önem arz ediyor. Sözlerime son verirken, böyle bir tesisi ülkemiz bitki koruma ürünleri sanayine kazandıran Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetimi ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu tesisin ülkemiz ve şehzadeler şehri Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

'SÖZLERİNİ AYNEN KENDİSİNE İADE EDİYORUZ' Bakan Yumaklı, konuşmasının son bölümünde İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi. Bakan Yumaklı, "Son günlerde ellerine kan bulaşmış, 40 binin üzerinde masumun öldürülmesi, şehit edilmesi kararını vermiş katiller sürüsünün üyesi birkaç gündür Cumhurbaşkanımıza hiçbir şekilde tasvip edemeyeceğimiz ve 'lanet' dediğimiz bazı ithamlarda bulunuyor. Bu sözlerini aynen, bin misliyle kendisine iade ediyoruz. Tek bir şeyin bilinmesi gerekir. Çok lafı uzatmaya gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdi, masumların ve mazlumların güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın yanında bir demir gibi dimdik ve onunla birliktedir. Hiç kimsenin gücü Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun temsil ettiği bu ülkeye dil uzatmaya, haksız ve yalan ithamlarda bulunmasına gerekçe olamaz. Buradan, bu kürsüden, tekraren bu katiller ordusunun hem masumlara yapmış oldukları artık söylemekten bile imtina ettiğim bu vahşi uygulamalarını lanetliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onunla ilgili bu ülkeye yapılan bütün ithamları da aynen kendisine iade ediyorum. Biz yaptıklarımızla ve yapacaklarımızla güçlü olacağız. Dimdik olacağız ve gerektiğinde gerektiği zaman da onlara hak ettikleri cevabı vereceğiz. Tekrardan bu tesisimizin ülkemize ve şehzadeler şehri Manisa'ya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı ve beraberindekiler butona basarak, temel attı.

ÜZÜM HASADINA KATILDI Bakan Yumaklı, törenin ardından Saruhanlı ilçesi Hacırahmanlı Mahallesi'nde üzüm hasadına katıldı. Ramazan Tezerişir'e ait üzüm bağında üzüm hasat eden Bakan Yumaklı, ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Manisa'da, Manisa'nın alametifarikası Sultani çekirdeksiz üzümün bugün organik olarak üretilen bir bağında sezonun açılışını yaptık. Aslında mevsimlerin öne gelmesiyle beraber bizim 15 gün sonra başlamasını beklediğimiz hasat, bugünlerde başlamış olacak. Manisa üzümde birinci malumunuz. Ama Sultaniye üzümün ihracat potansiyeli ondan çok daha önemli. Hakikaten çok ciddi bir şekilde talep gören bir ürün. Geçtiğimiz yıl 500 milyon dolar civarında bir ihracat rakamı oldu. Rekolteyle alakalı bu yılın geçtiğimiz yıldan çok farklı olmayacağını değerlendiriyorum. Hani biraz daha iyi olabilirdi ama iklim şartları beklediğimizin üzerinde bir rekolte gelmesine engel olmuş oldu. Ama geçtiğimiz yıldan kesinlikle kötü değil. Ben şimdiden burada üretim yapan bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyorum. Hem buradaki üreticilerimize hem Manisa'daki bütün üreticilerimize, Türkiye'deki bütün üreticilerimize geçmiş ve bundan sonra olacak hasat dönemindeki ürünler için bolluk, bereket ve bol kazanç diliyorum" diye konuştu.