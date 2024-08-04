Manisa FK'da Kerim yolcu

1'inciLig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde gurbetçi sol kanat oyuncusu Kerim Frei yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Geçen sezon ligde 25 maçta forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun 2'nci Lig temsilcisi Elazığspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kerim'in kulübüyle bonservis sorununu çözüp önümüzdeki günlerde Elazığ ekibine katılması bekleniyor. Kerim geçen sezon Manisa formasıyla 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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