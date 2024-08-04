Manisa'da orman yangını

Salihli'nin kırsal Hacıhıdır Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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