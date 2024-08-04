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        Manisa'da orman yangını

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 16:58 Güncelleme: 04.08.2024 - 17:00
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        Manisa'da orman yangını
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        MANİSA'nınSalihli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Salihli'nin kırsal Hacıhıdır Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
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        Galeri

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