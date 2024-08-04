10 yıl sonra sosyal medyada rastladığı Hollandalı sınıf arkadaşıyla evlendi

MANİSA'da yaşayan Emre Yılmaztürk (29), Hollanda'da ilk ve ortaokulu birlikte okuduğu ancak daha sonra 10 yıl görüşmediği Hollandalı Demi Rutten'e (27) sosyal medyada rastlayıp, irtibat kurdu. İkilinin yeniden başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü ve geçen 14 Şubat'ta Hollanda'da evlendi. Çift, dün bir düğün de Manisa'da yaptı. Düğünde davul çalan, damat halayı çeken Hollandalı gelin Demi, Türk kültürünü, insanını ve yemeklerini çok sevdiğini söyledi.

Manisalı Emre Yılmaztürk ve Hollandalı Demi Rutten, Hollanda'da ilk ve ortaokulu aynı sınıfta okudu. İkilinin yolları lise ve üniversitede ayrıldı. Eğitimin ardından Yılmaztürk, 3 sene önce matematik öğretmeni, Demi Rutten ise sınıf öğretmeni oldu. İkili 10 yıl boyunca ne iletişim kurdu ne de bir araya geldi. Yılmaztürk, sosyal medya platformunda, ilk ve ortaokul arkadaşı Demi'nin profiline rastladı. Demi'nin de öğretmenlik yaptığını fark eden Emre, uzun yıllar birliktelik kuracakları ilk mesajı attı.

İLK DÜĞÜNÜ HOLLANDA'DA, İKİNCİ DÜĞÜNÜ MANİSA'DA YAPTILAR Yeniden iletişim kuran ikili, buluşmaya karar verdi. İlk defa geçen yıl buluşan çift, birbirlerine gönlünü kaptırdı. İkili, 1 yıl geçmeden evlenmeye karar verdi. Çift, ilk düğünlerini geçen Sevgililer Günü'nde Demi'nin ailesi için Hollanda'da yaptı. Çift, 10 gün önce geldikleri Manisa'nın kırsal Yeni Mahmudiye Mahallesi'nde dün bir düğün töreni daha yaptı. Karaağaçlı Mahallesi'ndeki düğün salonunda Türk adetlerine göre gerçekleşen düğünde, davul çalan Hollandalı gelin, 10 günde öğrendiği damat halayını çekti. Çiftin mutluluklarına, damadın Manisa'daki akrabaları ve mahallelileri de ortak oldu.

Eşi Demi'nin Türk kültürü, insanı ve yemeklerini çok sevdiğini belirten Emre Yılmaztürk, "İlk ve ortaokulda tanışıyorduk hatta aynı sırada yan yana oturduk. Her şeyimizi paylaşıyorduk. Ortaokuldan sonra yollarımız ayrıldı. Farklı okullara gitmek zorunda kaldık. Üniversite biter bitmez ben 3 yıl önce matematik öğretmenliğine başladım. Bir gün sosyal medyada dolaşırken Demi'nin profiline rastladım. Detaylı incelediğimde Demi'nin de öğretmenlik yaptığını gördüm. Hemen mesaj attım ve buluşmaya karar verdik. Bir, iki buluşma derken, 1 sene geçmeden evlilik teklifi ettim. Geçen Sevgililer Günü'nde onun ailesi için bir düğün yaptık. Bu yaz benim ailem için Türkiye'de düğün yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.