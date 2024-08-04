Manisa'da orman yangını (2)

KONTROLALTINA ALINDI

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır Mahallesi’nde bugün saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını, saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının 50 hektarlık alanda etkili olduğu açıklandı.

Yangının geniş bir bölgede etkili olması nedeniyle bölgedeki çiftçiler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Çiftçiler, su tankerleriyle yangın bölgesine gelerek itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine destek oldu, söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın nedeniyle ormanlık alan başta olmak üzere ekili tarım arazileri, Celal Aydoğmuş adlı vatandaşa ait bir evin deposu ve depoda bulunan traktör ile tarım aletleri yanarak zarar gördü. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.