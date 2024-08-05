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        Somaspor kaleci Onur Tekin'i aldı

        TFF2'nci Lig temsilcisi Somaspor, transferde Beyoğlu Yeni Çarşıspor'dan ayrılan kaleci Onur Tekin'le sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:23 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:25
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        Somaspor kaleci Onur Tekin'i aldı
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        TFF2'nci Lig temsilcisi Somaspor, transferde Beyoğlu Yeni Çarşıspor'dan ayrılan kaleci Onur Tekin'le sözleşme imzaladı. Yönetim kurulundan Fatih Kaya'nın katıldığı törenle 2 yıllığına Somalı olan Fatih, kariyerinde Çorum FK, Isparta 32 Spor ve Vanspor formalarını da giydi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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