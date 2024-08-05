Somaspor kaleci Onur Tekin'i aldı

TFF2'nci Lig temsilcisi Somaspor, transferde Beyoğlu Yeni Çarşıspor'dan ayrılan kaleci Onur Tekin'le sözleşme imzaladı. Yönetim kurulundan Fatih Kaya'nın katıldığı törenle 2 yıllığına Somalı olan Fatih, kariyerinde Çorum FK, Isparta 32 Spor ve Vanspor formalarını da giydi.

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