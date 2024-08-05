Manisa Basket'te transfer sürüyor

BASKETBOLSüper Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından itibaren katılacak Manisa Basket, kulüpteki devir sürecinin tamamlanmasının ardından başladığı transfer harekatına devam ediyor. Manisa temsilcisi son olarak Bahçeşehir Koleji’nden Ahmet Safa Yılmaz’ı kadrosuna kattı. 23 yaşında, 2.06 merte boyundaki uzun, Bahçeşehir Koleji ile geçen sezon BSL’de 8, FIBA Europe Cup’ta 7 maça çıktı.

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