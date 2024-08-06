Kurutmalık domatesler serildi, Gediz Ovası kırmızıya büründü

MANİSA'da 26 bin dekar alanda hasat edilen domatesler, kurutulmak için tarlalarda hazırlanan sergilere serilmeye başlandı. Gediz Ovası kırmızıya bürünürken, kurutulan domatesler Filipinler, Hollanda, Letonya, Litvanya, Tayland ve Yunanistan başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. 2023 yılında 1 milyon 150 bin 67 ton kurutmalık domates ihracı gerçekleşirken, 2024 yılı haziran ayı itibarıyla 277 bin 47 ton kurutmalık domates ihraç edildi.

Türkiye'de kurutulmuş domatesin önemli merkezlerinden Manisa'nın Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde kurutmalık domates mesaisi başladı. 104 bin 410 dekar alanda salçalık domates bulunan kentte, 26 bin dekarda toplanan domatesler kurutmalık olarak tarlalara serilmeye başlandı. Tarlada işçilerin topladığı domatesler, bazı tarlalarda elle kesimi yapılarak, bazı tarlalarda ise makineyle güneşe seriliyor. Tuzlama işleminin ardından 1 hafta boyunca kurumaya bırakılan domatesler, daha sonra tesislerde işlenerek ihraç ediliyor. Filipinler, Hollanda, Letonya, Litvanya, Tayland, Yunanistan başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihracatı yapılıyor. 2023 yılında 1 milyon 150 bin 67 ton kurutmalık domates ihracı gerçekleşirken, 2024 yılı haziran ayı itibarıyla 277 bin 47 ton kurutmalık domates ihraç edildi.

ÜRETİCİDEN 100 TL FİYAT BEKLENTİSİ Saruhanlı ilçesinde 5 bin dekar alanda kurutmalık domates üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Geçmiş yıllarda domates bir miktar para kazandırmış olsa da bu yıl ekonomik şartlardan para kazandırmaz oldu. Üretici ürününü tarlada bırakmamak için domatesi işlemeye çalışıyor. Ürettiğimiz kurutmalık domatesi, dış piyasada çeşitli ülkelere gönderiyoruz. Geçen yıl 70 TL olan domatesin fiyatı, bu yıl daha belli değil. 100 TL'nin altında kalmamasını temenni ediyoruz. Çünkü maliyetlerin yüksekliği, bizi 100 TL'nin altına satmamaya yönlendiriyor. Şu anda domates fiyatları çok düşük ve kurtaramayız" dedi.