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        Manisa'da orman yangını

        MANİSA'nınKırkağaç ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:50
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        Manisa'da orman yangını
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        MANİSA'nınKırkağaç ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kırkağaç'ın Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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