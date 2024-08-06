Manisa'da orman yangını (2)
YUNUSEMREİLÇESİNDE DE ORMAN YANGINI ÇIKTIManisa'nın Kırkağaç ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, bir yangın da Yunusemre ilçesinde çıktı.
YUNUSEMREİLÇESİNDE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, bir yangın da Yunusemre ilçesinde çıktı. Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormandan, saat 17.15 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
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