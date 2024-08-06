İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çiçekçi öldü

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Çiçekçilik yapan İsmail Yalçın, dükkanın önünde beklerken, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Alper S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Alper S.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla yığılan Yalçın, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Alper S. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Alper S.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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