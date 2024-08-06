Manisa'da orman yangını (3)
İKİORMAN YANGINI DA KONTROL ALTINDAManisa'nın Kırkağaç ilçesinde, saat 16.
İKİORMAN YANGINI DA KONTROL ALTINDA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 45 dakikada kontrol altına alındı. Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarında saat 17.15 sıralarında çıkan ikinci orman yangın da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 15 dakikada kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.
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