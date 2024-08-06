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        Kamyonla geri manevra yaparken tarlada uyuyan Ayşenur'u ezerek öldüren şoförü de çocuğun yakınları öldürdü

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kamyonuyla geri manevra yapan Şükrü Erdem (63), mevsimlik işçi ailesiyle geldiği tarla kenarında uyuyan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ın üzerinden geçerek ölümüne neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 20:21 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:25
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        Kamyonla geri manevra yaparken tarlada uyuyan Ayşenur'u ezerek öldüren şoförü de çocuğun yakınları öldürdü
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kamyonuyla geri manevra yapan Şükrü Erdem (63), mevsimlik işçi ailesiyle geldiği tarla kenarında uyuyan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak'ın üzerinden geçerek ölümüne neden oldu. Şoför Erdem ise çocuğun yakınları tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Karayahşi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında, ailesinin yanında bulunan Ayşenur Toprak, tarla kenarında uyudu. Şükrü Erdem, kullandığı 35 BNR 822 plakalı kamyonla geri manevra yaparken çocuğun üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        ÇOCUĞUN YAKINLARI ŞOFÖRÜ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

        Kaza sonrası çocuğun yakınları ise kamyon şoförü Şükrü Erdem'i tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Erdem, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, Şükrü Erdem'i vuran C.K. (28) ve E.K.'yı (34) gözaltına aldı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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