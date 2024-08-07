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        Kayınpederinin tabancayla başından vurduğu damat öldü

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı kayınpederi Hüsnü Berke'nin (58) tabancayla başından vurduğu Murat Usal (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:40 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:45
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        Kayınpederinin tabancayla başından vurduğu damat öldü
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        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı kayınpederi Hüsnü Berke'nin (58) tabancayla başından vurduğu Murat Usal (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, önceki gün Akhisar ilçesi Hacı İshak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Usal, kayınpederi Hüsnü Berke'nin evinin önüne geldi. Burada Hüsnü Berke, oğlu Gökhan Berke ve Murat Usal arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Hüsnü Berke, damadı Usal'ı yanındaki tabancayla başından vurup kaçtı.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, Hüsnü Berke'nin oğlu Gökhan Berke'yi gözaltına aldı. İlk müdahalesi burada yapılan Usal, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüsnü Berke de kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu, dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Murat Usal ise tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

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