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        Tarlada uyuyan Ayşenur'u ezen kamyon şoförünü öldüren dayısı tutuklandı

        MANİSA'da, kamyonuyla geri manevra yaparken üzerinden geçtiği Ayşenur Toprak'ın (6) ölümüne neden olan Şükrü Erdem'in (63), çocuğun yakınları tarafından tabancayla öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Ayşenur'un dayısı Cemal Kaya (28), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 17:08 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:10
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        Tarlada uyuyan Ayşenur'u ezen kamyon şoförünü öldüren dayısı tutuklandı
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        MANİSA'da, kamyonuyla geri manevra yaparken üzerinden geçtiği Ayşenur Toprak'ın (6) ölümüne neden olan Şükrü Erdem'in (63), çocuğun yakınları tarafından tabancayla öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Ayşenur'un dayısı Cemal Kaya (28), tutuklandı.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Salihli ilçesi Karayahşi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında, ailesinin yanındaki Ayşenur Toprak, tarla kenarında uyudu. Şükrü Erdem, kullandığı 35 BNR 822 plakalı kamyonla geri manevra yaparken çocuğun üzerinden geçti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde çocuğun öldüğü belirlendi. Kaza sonrası çocuğun yakınları, kamyon şoförü Şükrü Erdem'i tabancayla vurdu. Yaralanan Erdem, sağlık görevlileri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, Şükrü Erdem'i vuran Ayşenur'un dayısı Cemal Kaya ve E.K.'yi (34) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemal Kaya tutuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kamyonun altında kalıp ölen Ayşenur Toprak, Salihli'nin Yılmaz Mahallesi'nde toprağa verildi. Toprak'ın yakınlarının öldürdüğü kamyon şoförünün cenazesi, toprağa verilmek üzere İzmir'in Torbalı ilçesine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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