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        Borcunu ödemediği çiçekçiyi siparişini göndermediği için öldürmüş

        MANİSA'nınSoma ilçesinde çiçekçi İsmail Yalçın'ın (40), iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:15
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        Borcunu ödemediği çiçekçiyi siparişini göndermediği için öldürmüş
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        MANİSA'nınSoma ilçesinde çiçekçi İsmail Yalçın'ın (40), iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Alper Günay'ın (44) borcunu ödemediği için kendisine çiçek göndermeyen Yalçın'ı aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüğü öğrenildi. Yalçın'ın ağabeyi Mehmet Yalçın (44) da olay sırasında kardeşini korumak için Günay'ın otomobiline ateş ettiğinin tespit edilmesiyle gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Çiçekçilik yapan İsmail Yalçın, dükkanın önünde beklerken aralarında husumet bulunan büfe işletmecisi Alper Günay'ın silahlı saldırısına uğradı. Günay'ın tabancasından çıkan kurşunlarla yığılan Yalçın, silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Günay, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Günay, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yalçın'ın cenazesi, dün ikindi namazına müteakip Park Altı Camisi'nde kılınan namazın ardından belediye mezarlığında toprağa verildi.

        DAHA ÖNCE DE TARTIŞMIŞLAR

        Soruşturma sürdürürken, cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre; Günay'ın müşterisi olan Yalçın, aldığı çiçeklerin parasını ödemedi. Günay, olaydan bir gün önce tekrar Yalçın'dan çiçek sipariş etti ancak siparişi kendisine gönderilmedi. Bunun üzerine dükkana gelen Günay, Yalçın'a siparişinin neden gönderilmediğini sordu. Yalçın da Günay'a borcunu hatırlatıp, siparişi borcunu ödediğinde göndereceğini söyledi. İkili arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, ikiliyi çevredeki esnaf ayırdı. İddiaya göre; Günay, Yalçın'a 'Seninle hesaplaşacağız' dedikten sonra dükkandan ayrıldı.

        OTOMOBİLİYLE DÜKKANIN ÖNÜNDEN GEÇİP KEŞİF YAPMIŞ

        Yalçın, ertesi gün Günay'ın otomobiliyle dükkanının önünde birkaç kez geçmesi üzerine durumdan şüphelenip, kendisi gibi çiçekçilik yapan ağabeyi Mehmet Yalçın'ı iş yerine çağırdı. Saldırı da bu sırada gerçekleşti. Ekipler, kardeşinin vurulduğunu gören ağabeyi Mehmet Yalçın'ın da Günay'ın otomobiline ateş ettiğini belirledi. Polis, Yalçın'ı da gözaltına aldı. Yalçın da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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