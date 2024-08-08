Manisa'da orman yangını

Yunusemre ilçesi Uncubözköy Mahallesi'ndeki Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü'nün üst kısımlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal, 1 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 30 dakikada kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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