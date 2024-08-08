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        Borcunu ödemediği çiçekçiyi siparişini göndermediği için öldürmüş (2)

        ÇATIŞMAGÜVENLİK KAMERASINDAManisa'nın Soma ilçesinde çiçekçi İsmail Yalçın'ın, iş yerinin önünde öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:25 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:30
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        Borcunu ödemediği çiçekçiyi siparişini göndermediği için öldürmüş (2)
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        ÇATIŞMAGÜVENLİK KAMERASINDA

        Manisa'nın Soma ilçesinde çiçekçi İsmail Yalçın'ın, iş yerinin önünde öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İsmail Yalçın'ın, dükkanın önüne otomobille gelen Alper Günay'ı görüp dışarı çıktığı, bu sırada da belindeki tabancasını çıkarıp, park halindeki bir otomobili kendisine siper edinip, ateş etmesi yer aldı. Otomobilin sağ koltuğunda oturan Günay'ın da karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma da İsmail Yalçın'ın göğsünden vurulduğu görülüyor. Günay'ın yanındaki kişiyle aracı hareket ettirerek uzaklaşacakları sırada Yalçın'ın ağabeyi Mehmet Yalçın'ın da tabancasını çıkarıp, arkalarından ateş etmesi de görüntülerde yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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