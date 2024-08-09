Manisa'da kurutmalık Sultaniye üzümler ovalara serilmeye başladı; 103 ülkeye gönderiliyor

TÜRKİYE'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 90'ını karşılayan Manisa'da, dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümler, hasadın ardından ovalardaki kurutma alanlarına serilmeye başlandı. Sultaniye üzümlerinin kurutulma işlemlerinin başlamasıyla ovada renkli görüntüler oluştu. Geçen yıl 237 bin tondan 401 milyon dolar gelir elde eden Manisalı çiftçiler, bu yıl ağustos ayı itibariyle 199 bin ton kuru üzümden 464 milyon dolar gelir elde etti.

Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 90'ını tek başına karşılayan Manisa'da bu yıl, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kesim yaparak startını verdiği kurutmalık Sultaniye çekirdeksiz üzümün hasadı başladı. Bölgenin 'sarı altını' olarak nitelendirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümü, sabahın erken saatlerinde üzüm bağlarına gelen işçiler tarafından hasat edildikten sonra, kuruması için sergi alanlarına getiriliyor. Bazı bağlardan getirilen üzümler, su, potasyum karbonat ve zeytinyağından oluşan karışımla yıkandıktan sonra sergilere alınırken, organik olarak üretilen üzümler ise direkt sergi alanlarına seriliyor. Sultaniye üzümlerinin kurutulma işlemlerinin başlamasıyla ovada renkli görüntüler oluştu. 10 günün ardından kaldırılan üzümler, tesislerde işlendikten sonra ihracatı yapılmak üzere firmalara gönderilerek paketlenip, hazırlanıyor.

‘GİRDİ MALİYETLERİNİN SÜBVANSE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ’ Üzümler başta İngiltere ve çoğunluğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 103 ülkeye ihraç edilirken, geçen yıl 237 bin tondan 401 milyon dolar gelir elde eden Manisalı çiftçiler, bu yıl ağustos ayı itibariyle 199 bin ton kuru üzümden 464 milyon dolar gelir elde etti. Üzümün bir an önce değerlenmesini beklediklerini dile getiren Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Manisa'da üzümün başkenti olarak bilinen Saruhanlı'da 2024 yılı üzüm hasat sezonu başladı. İlçemizde 110 bin dekara yakın bir alanda üzüm hasadı yapılmaktadır. Bu yıl geçen yıla nazaran üzümün biraz noksanlığını görüyoruz. TARİŞ yetkilileri 7 numara üzümü 100 lira olarak açıkladı. Tarım Bakanımız Manisa ziyaretinde, ilerleyen günlerde üzümün kalitesine göre fiyatın değişebileceğini, 8 numara, 9 numara üzümün fiyatının değişebileceğini söyledi. Üzümün bir an önce değerlendirilmesini istiyoruz. Ülkemize 500 milyon dolar gelir getiren bir ürün. Prim desteği gibi herhangi bir destekleme istemiyoruz. Yetiştireceğimiz ürünlerin üretimini yaparken girdi maliyetlerinin sübvanse edilmesini istiyoruz" dedi.