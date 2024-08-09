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        Manisa FK perdeyi açıyor

        Futbolda 1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi olarak kalan Manisa Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonuna yarın deplasmanda başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:16 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:16
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        Manisa FK perdeyi açıyor
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        Futbolda 1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi olarak kalan Manisa Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonuna yarın deplasmanda başlayacak.

        Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk maçında İstanbulspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.15'te start alacak mücadeleyi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Sezon öncesi başkanlık görevine Futbol Federasyonu yönetimine giren Mevlüt Aktan'ın yerine eşi Yasemin Buket Aktan'ın geldiği Manisa ekibi, teknik direktörlük için Çağdaş Çavuş'la anlaşmıştı.

        Uzun süre sessiz kaldığı transferde son dönemde hamle yapan siyah-beyazlı ekip, Dani Ramirez, Bede Osuji, Kwasi Wriedt, Moryke Fofana, Yusuf Talum ve Alperen Uysal'ı kadrosuna dahil etmişti. Birçok oyuncunun ise ayrıldığı kulüpte son olarak Burak Altıparmak ligin yeni ekibi Iğdır FK'ya transfer oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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