Manisa FK perdeyi açıyor

Uzun süre sessiz kaldığı transferde son dönemde hamle yapan siyah-beyazlı ekip, Dani Ramirez, Bede Osuji, Kwasi Wriedt, Moryke Fofana, Yusuf Talum ve Alperen Uysal'ı kadrosuna dahil etmişti. Birçok oyuncunun ise ayrıldığı kulüpte son olarak Burak Altıparmak ligin yeni ekibi Iğdır FK'ya transfer oldu.

Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk maçında İstanbulspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.15'te start alacak mücadeleyi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Sezon öncesi başkanlık görevine Futbol Federasyonu yönetimine giren Mevlüt Aktan'ın yerine eşi Yasemin Buket Aktan'ın geldiği Manisa ekibi, teknik direktörlük için Çağdaş Çavuş'la anlaşmıştı.

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