Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK'ya taze kan

        1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, altyapıdan A takıma takviye yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 12:54 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK'ya taze kan
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, altyapıdan A takıma takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, akademiden yetişen 15 yaşındaki genç stoper Ada İbik ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Ada, "Akademisinde futbol oynadığım Manisa Futbol Kulübü'nde profesyonel kariyerime de adım atmak benim için tarif edilemez bir duygu. Bana inanan, güvenen hocalarıma ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok çalışıp kulübüme katkı sağlamak istiyorum" dedi. Futbola Sarıgöl Belediyespor'da başlayan Ada, U16 ve U17 Milli Takımı'nda da forma giydi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Sınıf arkadaşını tuzağa düşürüp öldürmüştü: Hüseyin Ünal cinayetinde istenen ceza belli oldu
        Sınıf arkadaşını tuzağa düşürüp öldürmüştü: Hüseyin Ünal cinayetinde istenen ceza belli oldu
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Yargıtay'dan dikkat çeken karar: Eşinin akrabalarıyla görüşmek istememek boşanmada kusur sayıldı
        Yargıtay'dan dikkat çeken karar: Eşinin akrabalarıyla görüşmek istememek boşanmada kusur sayıldı
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Online siparişleri askıya aldı
        Online siparişleri askıya aldı
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Tarihi Şehzade Korkut Camisi'nin halıları Demirci'de dokundu
        Tarihi Şehzade Korkut Camisi'nin halıları Demirci'de dokundu
        Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atış tarzı Manisa'da işletme duvarına resme...
        Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atış tarzı Manisa'da işletme duvarına resme...
        Demirci'de gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        Demirci'de gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        Manisa FK perdeyi açıyor
        Manisa FK perdeyi açıyor
        Manisa'da kurutmalık Sultaniye üzümler ovalara serilmeye başladı; 103 ülkey...
        Manisa'da kurutmalık Sultaniye üzümler ovalara serilmeye başladı; 103 ülkey...
        Alaşehir'de Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplandı
        Alaşehir'de Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplandı