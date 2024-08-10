Manisa'da orman yangını

Salihli ilçesi Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal aracı, 1 dozer ve 4 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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