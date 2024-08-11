Manisa'da orman yangını (2)

Manisa'nın Salihli ilçesinde bağlı Çelikli Mahallesi mevkisinde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Havanın kararmasının ardından bölgeye gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangına yakın olan Çukuroba ve Yeni Pazar mahallelerine giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde veriliyor.

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