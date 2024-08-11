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        Manisa'da orman yangını (2)

        GECEGÖRÜŞLÜ 2 HELİKOPTER HAVADAN MÜDAHALE EDİYORManisa'nın Salihli ilçesinde bağlı Çelikli Mahallesi mevkisinde saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 00:12 Güncelleme: 11.08.2024 - 00:15
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        Manisa'da orman yangını (2)
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        GECEGÖRÜŞLÜ 2 HELİKOPTER HAVADAN MÜDAHALE EDİYOR

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bağlı Çelikli Mahallesi mevkisinde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Havanın kararmasının ardından bölgeye gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangına yakın olan Çukuroba ve Yeni Pazar mahallelerine giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde veriliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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