Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün

MANİSA'nınSalihli ilçesinde çıkan orman yangınına 2'nci günde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Salihli'nin Çelikli Mahallesi mevkisinde dün saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına 5 uçak, 10 helikopter, 40 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale edildi. Havanın kararmasıyla gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteriyle gece boyunca söndürme çalışmalarına devam edildi. Yangın bölgesine yakın olan Çukuroba ve Yenipazar mahallelerine giriş ve çıkışlar kontrollü verildi. Ekipler, günün ilk ışıklarıyla hava ve kara unsurları ile tekrar söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin ilerlemesi durdurulurken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan 2'nci günde de sürüyor. Arazinin engebeli olduğu bölgede arazözlerin ilerlemesi için iş makineleri yol açmaya çalışıyor.