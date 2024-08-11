Manisa Basket'ten guard transferi

BASKETBOLSüper Ligi temsilcisi Manisa Basket, son olarak İtalyan ekibi Varese'de forma giyen guard Hugo Besson'u transfer etti. 23 yaşında, 1.91 boyundaki Besson, Elan Chalon, Saint-Quentin, New Zealand Breakers, Metropolitans 92 sonra geçen sezon önce FMP Meridian, ardından Varese'de oynadı. Besson, İtalya'da 12.5 sayı, 3.5 ribaund, 2.9 asist ortalamaları tutturdu. Genel menajerliğe Erkan Hacıoğlu, antrenörlüğe Ozan Bulkaz'ı getiren Manisa ekibi transferde Martynas Echodas, Ty Gordon, Saben Lee ve Ahmet Safa Yılmaz'ı da almıştı.

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