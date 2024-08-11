Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ölü, 3 ağır yaralı (2)

        KAZAANI KAMERADAManisa'nın Ahmetli ilçesinde, Ceyhan Sargın'ın (46) emniyet şeridinde park halindeki kamyonuna arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişinin öldüğü, 3 kişi yaralandığı kazanın bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 13:29 Güncelleme: 11.08.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ölü, 3 ağır yaralı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAZAANI KAMERADA

        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, Ceyhan Sargın'ın (46) emniyet şeridinde park halindeki kamyonuna arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişinin öldüğü, 3 kişi yaralandığı kazanın bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde hafif ticari aracın, düz yolda hafif hafif şerit değiştirerek park halindeki kamyona çarpması yer alıyor.

        KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Kazada ölenlerin Ahmet Karataş (40), Süheyla Karataş (35), Ceylan Karataş (34) ve Aslıhan Karataş (1) olduğu belirlendi. Hafif ticari aracı kullanan Mahmut Karataş ile araçtaki Murat Karataş (2) ve Babacan Karataş (4) ise kazada ağır yaralandı.

        Doğan ÇİZMECİ / AHMETLİ (Manisa),

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Manisa'da korkunç kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da korkunç kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor

        Benzer Haberler

        Manisa'da hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa Basket'ten guard transferi
        Manisa Basket'ten guard transferi
        Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün
        Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün
        Manisa FK'ya artçı şok
        Manisa FK'ya artçı şok
        Sardes Antik Kenti'ndeki surun ihtişamı kazıyla ortaya çıkarılıyor
        Sardes Antik Kenti'ndeki surun ihtişamı kazıyla ortaya çıkarılıyor
        GÜNCELLEME - Manisa'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Manisa'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü