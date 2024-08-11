Manisa'da hafif ticari araç, kamyona çarptı: 4 ölü, 3 ağır yaralı (2)

Kazada ölenlerin Ahmet Karataş (40), Süheyla Karataş (35), Ceylan Karataş (34) ve Aslıhan Karataş (1) olduğu belirlendi. Hafif ticari aracı kullanan Mahmut Karataş ile araçtaki Murat Karataş (2) ve Babacan Karataş (4) ise kazada ağır yaralandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, Ceyhan Sargın'ın (46) emniyet şeridinde park halindeki kamyonuna arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişinin öldüğü, 3 kişi yaralandığı kazanın bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde hafif ticari aracın, düz yolda hafif hafif şerit değiştirerek park halindeki kamyona çarpması yer alıyor.

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