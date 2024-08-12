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        3 çocuk babası, elektrik akımına kapılarak öldü

        MANİSA'nınSelendi ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 çocuk babası Mehmet Kakız (32), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:55
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        3 çocuk babası, elektrik akımına kapılarak öldü
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        MANİSA'nınSelendi ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 çocuk babası Mehmet Kakız (32), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Selendi'nin kırsal Mollaahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kakız, elektrik direğinden evine gelen elektrik hattı kablolarını düzeltmek isterken akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Mehmet Kakız, kurtarılamadı. Kakız'ın hastaneye gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Kakız'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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