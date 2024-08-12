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        Manisa'daki orman yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altında; 290 hektar alan zarar gördü

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını, havadan ve karadan 44 saatlik müdahale sonucu kısmen kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 290 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:45
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        Manisa'daki orman yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altında; 290 hektar alan zarar gördü
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        MANİSA'nınSalihli ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını, havadan ve karadan 44 saatlik müdahale sonucu kısmen kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 290 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Salihli'nin Çelikli Mahallesi Gümüşçayı mevkindeki ormanda 10 Ağustos saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 5 uçak, 10 helikopter, 40 arazöz, 10 su ikmal aracı, 5 dozer, 6 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahaleye başlandı. Havanın kararmasıyla 2 gece görüşlü helikopterin müdahale ettiği yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan ve karadan etkin mücadele tekrar başlatıldı. Sarp ve engebeli arazideki yangını ekipler, kontrol altına alabilmek için 3'üncü günde de yoğun mücadele verdi. Alevler, bugün saat 10.30 itibarıyla 44 saatlik çalışma sonucu kısmen kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 290 hektar alanın zarar gördüğü yangında, duman tüten bölgelere ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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