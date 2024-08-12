Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        3 yavru kediyi, mutfağına girdiği için öldürmüş

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapı ile vurarak öldüren Muzaffer Şen (69), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:48 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 yavru kediyi, mutfağına girdiği için öldürmüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapı ile vurarak öldüren Muzaffer Şen (69), tutuklandı. Şen'in ifadesinde, "Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

        Olay, dün Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Muzaffer Şen, evinin arka bahçesinde bulunan yavru kedilere fırça sapı ile saldırdı. Kaçmaya çalışan kedilere Şen, art arda darbeler indirdi. Çevrede oturanların duruma tepki göstermesine rağmen Şen, kedilere eziyet etmeyi sürdürdü. Yavru kediler bir süre sonra aldıkları darbelerle öldü. Yaşanan olayı cep telefonları ile kayıt altına alanlar durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine adrese gelen polis ekipleri Şen'i gözaltına aldı. Şen, emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Şen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şen ifadesinde, "Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim" dedi.

        DERNEKLER BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

        Öte yandan Salihli'de 3 yavru kedinin öldürülmesiyle ilgili olarak Salihli Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri yaşanan olayı kınadı. Salihli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Funda Canseven, "Bugün burada 3 yavru kedinin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz. Türkiye'de yaşayan bütün sokak hayvanlarının yaşam hakkı için toplanmış bulunuyoruz. 3 yavru kedinin canice katledilmesine dair videoyu bütün ülke izledi. Hepimizin yüreği yandı. Bu görüntüler artık yürek sızlamasının ötesine geçen bir durum. Bizler hem Manisa hem de İzmir Barosu olarak davanın takipçisi olacağız. Toplumda hepimizin yüreklerinde infial uyandıran bir olay olmuştur. Umarım hak ettiği cezayı alır" dedi.

        İzmir Barosu avukatlarından Bilge Berk ise "Bizler hukukçular olarak bu yasa ile mücadelede elimizden geleni yapacağız. Bu yasa ile ilgili olarak CHP'nin acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davasını açmasını bekliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?

        Benzer Haberler

        Manisa Alaşehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Manisa Alaşehir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Manisa'da bıçaklanan kişi ile onu hastaneye götürmek isterken kaza yapan ar...
        Manisa'da bıçaklanan kişi ile onu hastaneye götürmek isterken kaza yapan ar...
        Manisa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Manisa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Manisa'daki orman yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altında; 290 hektar a...
        Manisa'daki orman yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altında; 290 hektar a...
        Kırmızı ışıkta geçen TIR, hafif ticari araca çarptı; baba-kız yaralandı
        Kırmızı ışıkta geçen TIR, hafif ticari araca çarptı; baba-kız yaralandı
        Manisa'nın Salihli ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
        Manisa'nın Salihli ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı