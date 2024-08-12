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        Manisa'da orman yangını

        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:31 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:35
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        Manisa'da orman yangını
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        MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Alaşehir ilçesi Caberfakılı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbarla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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