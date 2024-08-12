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        Manisa'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIManisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 12.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 20:31 Güncelleme: 12.08.2024 - 20:35
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        Manisa'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve vatandaşların tankerlere söndürme çalışmalarına desteği sonucu yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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