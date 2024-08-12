Manisa'da orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIManisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 12.
KONTROLALTINA ALINDI
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve vatandaşların tankerlere söndürme çalışmalarına desteği sonucu yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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