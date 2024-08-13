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        Turgutluspor kampa girdi

        TFF 3'üncü Lig'de sezon öncesi tesislerindeki ilk etap çalışmalarını tamamlayan Turgutluspor, Kocaeli Kartepe'de kampa girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:50
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        Turgutluspor kampa girdi
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        TFF 3'üncü Lig'de sezon öncesi tesislerindeki ilk etap çalışmalarını tamamlayan Turgutluspor, Kocaeli Kartepe'de kampa girdi. Sezon öncesi teknik direktörlük görevine eski futbolcularından Ömer Kaplan'ı getiren Turgutlu, kampta hazırlık maçları da oynayacak. Turgutluspor transferde henüz bir adım atmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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